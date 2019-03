Dhuna ndaj mjekëve, Rama: E domosdoshme të ndërhyjmë në Kodin Penal

Kryeministri Edi Rama, në një takim me mjekët, deklaroi se “është e domosdoshme që të ndërhyjmë përsëri në Kodin Penal”, duke thënë se “goditja për shkak të detyrës do të hyjë në një kornizë të re”.

“Nuk do të ketë më mundësi të thuhet jo i ra me mendje, jo i ra pa mendje. Dhe kështu, goditësi del i lirë në rrugë për të goditur përsëri. Do të përcaktojmë kufijtë e spitaleve. Është domosdoshmëri”, tha Rama.