Transmetimi i gazit, kontrata e re si do rregullohet marrëdhënia mes Albgaz dhe Albpetrol

Enti Rregullator i Energjisë ka hartuar kontratën e re e cila do të rregullojë marrëdhënien mes kompanisë shtetërore të prodhimit të naftës Albpetrol dhe asaj të transmetimit të gazit në vend Albgaz. Në një draft të nxjerrë për konsultim nënvizohet se marrëdhënia aktuale e kompanive ka të bëjë me transmetimin e asaj sasie gazi që kompania e prodhimit të naftës siguron nga disa vendburime. Kështu së pari thuhet se kontrata do të jetë në fuqi për periudhën nga fillimi këtij viti deri në 31 dhjetor 2019.

Çmimi me të cilën Albgaz do të transmetojnë gazin për llogari të Albpetrol është 28 lekë/m3 pa TVSH sipas vendimit që është marrë në prillin e vitit 2018. Çmimi sipas ERE mund të ndryshojë vetëm me një vendim të tij çka do të reflektohet edhe në kontratë. Brenda 5 ditëve nga data e leximit përfundimtar mujor Albgaz do të dërgojë faturën pranë Albeptrol me të dhënat e detajuara.

Pikat e lëvrimit të gazit

Kontrata ndalet edhe në pikat se ku do të bëhet lëvrimi i gazit për llogari të Albeptrol si për zonën e Fierit ashtu edhe të Patosit.

“Sasia e gazit shoqërues ose natyror do të lëvrohet nga Prodhuesi (Q.P.N Fier) tek Operatori në pikat e lëvrimit në vendburimet prodhuese referuar infrastrukturës aktuale te Transmetim të gazit, si më poshte: 1. Cakran, Poligoni i matjes së gazit në Stacionin e Kompresorëve Drenovë

Sasia e gazit, pas transmetimit, do të lëvrohet nga Operatori tek Prodhuesi (Q.A.SH.N.G Patos) në pikat e lëvrimit si më poshtë: Poligoni i matjes pranë furrave për Dekantimin Kash; Poligoni i matjes pranë furrave për Dekantimin Visokë; Stacioni i gazit Ballsh për Dekantimin Konsumatorët Privat- Ballsh; Stacionin i gazit Fier, për Konsumatorët Privat-Fier” thuhet në kontratë.

Draftkontrata pritet që të diskutohet me palët e interesit dhe më pas të kalojë për miratim pranë Entit Rregullator të Energjisë.