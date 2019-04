Cakaj u heq targat diplomatike: Ja kush janë 45 konsujt e nderit në Republikën e Shqipërisë

Ministri në detyrë për Evropën dhe Punët e Jashtme Gent Cakaj u bëri thirrje dhe 45 Konsujve të Nderit në Shqipëri që të dorëzojnë targat diplomatike për të marra targat e reja sipas ligjit.

Sipas ministrit në detyrë ata janë pajisur me targa CD, hyjnë dhe dalin nga kufijtë e vendit jo si qytetarë të thjeshtë shqiptarë, madje as si shumica e zyrtarëve qeveritarë,por si përfaqësuesit më të lartë diplomatik ndërkombëtar. “Ky privilegj special, krejt unikal në Europë, mbase dhe më gjerë është i pajustifikueshëm prandaj duhet të marrë fund” tha shefi aktual i diplomacisë shqiptare. Zoti Cakaj bëri të ditur se zyra e protokollit do të fillojë menjëherë me kontaktimin e tyre për ti njoftuar për dorëzimin e targave diplomatike dhe paisjen me shenjën dalluese ovale HCC.

Cakaj shtoi se masa pritet të merren edhe në kuadër të fuqizimit të dinjitetit të pasaportës diplomatike shqiptare, e cila është vënë në pikëpyetje nga shumë vendase për shkak sesi është dhënë deri tani. Por kush janë Konsujt e Nderit në Republikën e Shqipërisë jo vetëm ata që duhet të dorëzojnë targat, disa të njohur e disa jo emra të dëgjuar. “BalkanWeb” sjell të plotë listën e tyre.

AUSTRI

Gjergj Leqejza

Arben Malaj BANGLADESH

Shaban Xhabrahimi BELGJIKË

Fabrice Wallaert BOSNIA HERCEGOVINA

Fiqiri Kllari KANADA

Krenar Loloçi ESTONIA

Sotiraq Guga FINLANDË

Bardhyl Minxhozi ISLANDË

Isuf Berberi INDI

Petraq Gramo REPUBLIKA E KORESE SE JUGUT

Agron Papuli MALAJZI

Gentian Sula MAROK

Bujar Lybesha QIPRO

Mr. Vladimir Avrami SAN MARINO

Esat Ademi SLLOVAKI

Faik Dizdari

16.TURQI

Bahadir Aksoy

JAPONI

Avni Ponari LITUANI

Kastriot Haska SLLOVENI

Edvin lLibohova KAZAKISTAN

Vilson Ahmeti ITALI

1.Teodor Bilushi

2.Vito Antonio Stigliani Maltë

Tomë PREKU BULLGARI

Selim Hoxhaj SIERRA LEONE

Artan Stroka RUMANI

Elvis Toçi MONGOLI

Belma Çela PORTUGALI

Dorian Sadiku HUNGARI

Kliti Hoti LETONI

Sokol Kraja NORVEGJI

Marinela Jazoj ARMENI

Varuzhan Piranjani PAKISTAN

Seyhan Pencabligil TUNIZI

Nikolin Jaka FILIPINE

Loritan Prespa EL SALVADOR

Gerian Kuka IZRAEL

Rodolf Xhillari AFRIKA E JUGUT

Zenel Hoxha SRI LANKA

Mirton Lika INDONEZI

Irma Kapllani DANIMARKË

Përparim Kalo FRANCË

Ilia Skëndi UKRAINË

Bledi Bajraktari KOSOVË

Mentor Nazarko REPUBLIKA ORIENTALE E URUGUAJT

