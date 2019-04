Rama ironizon Bashën dhe Kryemadhin: Noc Rrokun do merrni, ndajeni mes jush

Po nga Librazhdi, Edi Rama nuk ka reshtur se ironizuari Lulzim Bashën, duke thënë se edhe dy vjet më parë ai thoshte se nuk do merrte pjesë në zgjedhje dhe se i këndonte himnin 2 herë në ditë poshtë dritares së Kryeministrisë. “Noc Rrikun do marrësh Lul, këtë do marrësh. Se kush do marrë Nocën e kush Rrokën, ndaje me Monikën këtë. Nuk mund të vazhdohet më kështu. 2 vjet më parë Lulin e kisha poshtë penxheres. Më këndonte himnin 2 herë në ditë. Më vinte me çadër tek puna.

Thoshte se nuk do bënte qeveri me mua, por erdhi mori gjysmën e qeverisë dhe kërkoi edhe gjysmën tjetër. Kur nuk e mori gjysmën tjetër, filloi nga e para. Nuk ka më asnjë lloj tryeze për të negociuar mandatin që na e dhatë ju. Nuk na e dhatë që t’i japim pushtet Lulit por për të fuqizuar ekonominë, rrisim punësimin. Nuk na e dhatë mandatin që të shohim filxhan me Momën. Si shikon Mona filxhan dhe i thotë e pash Lul, dhe pak duhet. Edhe Luli mas filxhanit”, ironizoi ai