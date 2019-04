Ushtarët amerikanë, të nevojshëm në Kosovë për t’i parandaluar kërcënimet

Në një seancë të mbajtur dje në Washington në Senatin Amerikan, më saktësisht në Komitetin e Forcave të Armatosura, i nominuari për komandant të Komandës Amerikane për Evropë, që është edhe komandant Suprem i Forcave Aleate për Evropë, Gjenerali Tod D. Wolters, ka thënë se trupat amerikane janë të nevojshme në Kosovë për t’u bërë ballë kërcënimeve malinje nga jashtë. Wolters ka thënë se Komanda Amerikane do ta mbështesë zhvillimin e FSK-së.

Sa herë që hapet çështja e trupave amerikane në Kosovë ngrihet mjaft pluhur. Por, për mbetjen e tyre edhe më tej në Kosovë ka folur një ushtarak i nivelit të lartë amerikan, i cili nëse konfirmohet në pozitën për të cilën është nominuar nga Pentagoni do të jetë përgjegjës për këto trupa.

Gjenerali Tod D. Wolters, i cili pritet ta zëvendësojë dje gjatë një seance intervistimi në Senat, ka thënë se ushtarët amerikanë janë edhe më tutje të nevojshëm në Kosovë.

“Prezenca amerikane është e nevojshme për forcimin e rezistencës së partnerëve ndaj kërcënimeve të jashtme malinje”, ka thënë ai kur është fjala rreth misionit të KFOR-it në Kosovë.

Wolters ka dhënë edhe një vlerësim më të gjerë duke thënë se Departamentin Amerikan i Mbrojtjes po përpiqet t’i modernizojë ushtritë e rajonit duke iu dhënë armatim amerikan.

“Departamenti i Mbrojtjes përkrah partnerët rajonalë nëpërmjet bashkëpunimit të sigurisë dhe iniciativave të ndërtimit të kapaciteteve. Çelësi i këtyre iniciativave është eliminimi i varshmërisë së ushtrive rajonale në sistemet e trashëgimisë sovjetike. Jemi duke përdorur instrumentet e bashkëpunimit në fushën e sigurisë për të modernizuar ushtritë rajonale me armatim me origjinë amerikane dhe që është i ndërveprueshëm me standardet e NATO-s”, ka thënë ai, shkruan Gazeta Express.

Wolters është pyetur specifikisht edhe rreth Forcës së Sigurisë së Kosovës duke thënë se Komanda Amerikane për Evropë do ta mbështesë zhvillimin e FSK-së.

“Komanda Amerikane në Evropë përkrah zhvillimin e FSK-së, sipas planit të pajtuar 10-vjeçar të tranzicionit, i zhvilluar në koordinim të plotë me SHBA-në dhe shtetet aleate të NATO-s. Ne inkurajojmë FSK-në të ruajë karakterin multietnik, profesional të forcës, që i përgjigjet gjithë qytetarëve të Kosovës”, ka thënë Wolters.

Nëse konfirmohet në këtë pozitë, gjenerali i forcave ajrore amerikane Wolters do ta zëvendësojë Curtis M. Scaparrotin, i cili është në pozitën e SACEUR që nga 3 maji i vitit 2016 (të cilën gjatë bombardimeve të vitit 1999 e ka mbajtur Gjenerali Wesley Clark). NATO është pajtuar që Wolters të jetë Komandant Suprem i Forcave Aleate për Evropë. Ushtarakët amerikanë që mbajnë këtë pozitë janë vizitorë të shpeshtë në Kosovë.