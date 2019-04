Anijet do riparohen në Shqipëri, në 3 porte do ketë ofiçina private

Anijeve të peshkimit në Shqipëri do tu krijohet mundësia që shërbimet e riparimit të bëhen në portet tona. “Në Durrës, Vlorë dhe Shëngjin subjektet private do të mbështeten që të investojnë me kontrata një euro për ngritjen e kantiereve të vogla”, thotë zëvendës ministri i Bujqësie Roland Kristo.

“Ne kemi përfunduar bazën ligjore. Kemi përfunduar një Vendim të Këshillit të Ministrave, i cili aktualisht është në fazën e miratimit ose marrjes së vendimeve nga ministritë e linjës dhe që mundëson që portet e peshkimit të ndërtohen shkallët e riparimit të anijeve nga subjektet private, kantier një dy ose tre në Vlorë. Për shembull mund të ndërtohet më shumë se një dhe e reja është që këto sipërfaqe ku do ndërtohen kantieret, do të jepen me kontratën një euro, pra ti japim mundësi që të investohet në këtë fushë”, sqaroi Kristo.