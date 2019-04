Orët finale të Brexit, May takon Merkel dhe Macron

Theresa May do të mbajë bisedime të momentit të fundit me liderët e Gjermanisë dhe Francës, katër ditë para se Britania e Madhe të dalë nga BE. May do të takohet me Angela Merkel në Berlin dhe më pas me presidentin francez, Emmanuel Macron, në Paris, për t’iu kërkuar të mbështesin kërkesën e saj për një shtyrje tjetër të Brexit-it deri më 30 qershor.

Kryeministrja do të jetë e pranishme në një samit emergjent të mërkurën, ku të 28 vendet anëtare të BE do të votojnë shtyrjen e kërkuar. Bisedimet ndër partiake që kanë si qëllim kapërcimin e impasit, po ashtu do të vazhdojnë.