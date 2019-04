Deputeti i Bundestagut tregon e kujt është ideja për korrigjim të kufijve

Deputeti i Bundestagut gjerman, Josip Juratoviç, thotë se ideja për korrigjim të kufijve është e politikanëve në Kosovë e Serbi, të cilët e kanë nënshkruar Marrëveshjen e Brukselit, e që tashmë kanë frikë të implementojnë atë.

Sipas tij qëllimisht po e përdorin historia e korrigjimit të kufijve me Kosovë-Serbi, në mënyrë që politikanët e të dy vendeve të mbulojnë dështimet e tyre dhe paaftësinë politike të tyre.

“Ideja e ndarjes së Kosovës bazohet ekskluzivisht në aktorët politikë nga Serbia dhe Kosova të cilët nënshkruan Marrëveshjen e Brukselit me gishtat e tyre dhe tani nuk kanë guximin ta zbatojnë atë sepse kanë frikë nga populli i tyre. Dhe me të drejtë, pasi ata nuk kanë asgjë për të ofruar për një të ardhme më të mirë për njerëzit e tyre, por ata po përdorin historinë e delimitimit etnik për të errësuar paaftësinë e tyre politike. Dhe për të ofruar zgjidhje më të mira të jetesës së serbëve dhe shqiptarëve në Kosovë. Këto përfshijnë punësimin, sigurinë e strehimit, arsimin, sigurinë shëndetësore, sigurinë e moshës, infrastrukturën dhe çështjet e energjisë, dhe çdo gjë që do t’u jepte të rinjve shpresë për një të ardhme më të mirë në Kosovë”, ka thënë Juratoviç në një intervistë.

Sipas tij, pavarësisht se si do të emërohet një projekt i tillë, është në kundërshtim me parimet demokratike, pasi demokracia bazohet në lirinë e qytetarëve të një vendi dhe jo në ndarje etnike.

“Çfarëdo që e quani atë projekt – është në kundërshtim me parimin demokratik. Për shkak se demokracia bazohet në barazinë e të gjithë qytetarëve të një vendi dhe jo në ndarjet etnike. Kosova dhe Serbia duhet të kërkojnë një mënyrë për të vendosur barazinë e qytetarëve dhe të ofrojnë zgjidhje për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, në vend që t’i mbyllin ato në koralet kombëtare. Përveç kësaj, të dyja palët përjashtojnë të drejtat dhe barazinë e pakicave të tjera”, ka shtuar ai.

Deputeti gjerman ka thënë se Angela Merkel e ka bërë të qartë qëndrimin e saj për idenë e korrigjimit që nga fillimi.

“Ndryshe nga palët tjera të interesit në rajon, Gjermania e ka bërë të qartë qëndrimin që nga fillimi- është kundër ndarjes etnike, sepse do të ishte katasftrofale për të gjithë rajonin për disa arsye. Gjermania në mënyrë të qartë e mbron zbatimin e asaj për të cilën kanë rënë dakord Serbia dhe Kosova, pra Marrëveshjen e Brukselit. Përndryshe, i gjithë rajoni do të humbasë besueshmërinë, dhe do të ishte e tmerrshme për pjesën tjetër të negociatave për pranimin e vendeve të Evropës Juglindore në BE”, është shprehur ai.