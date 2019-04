Maltë, kapen 91.2 kg kokainë. Dy konteinerë, destinacion Shqipërinë

Tri kontenierë që përmbanin kokainë me vlerë më shumë se 10 milionë euro janë konfiskuar nga Departamenti i Doganave në Freeport të Maltës.

Dy prej këtyre kontenierëve, që vinin nga Amerika e Jugut, do të vazhdonin rrugën drejt Durrësit, ndërsa i treti, edhe ai me të njëjtën origjinë, do të shkonte në Selanik.