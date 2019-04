Për herë të parë BE, ka ofruar një program bashkëpunimi me RTSH

Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik, zhvilloi dje një seancë dëgjimore, me drejtues te RTSH, për raportin e veprimtarisë vjetore të RTSH-së, për vitin 2018. Të pranishëm në komision për të raportuar, ishin drejtori i Radio Televizionit Publik Shqipar z.Thoma Gëllci si dhe anëtarë të Këshillit Drejtues të RTSH-Së.

Drejtori I RTSH-së, u shpreh se programet në kanalet gjeneraliste ne këtë vit jo vetëm janë shtuar në sasi, por kanë pësuar dhe nje transformim cilësor, per t”ju përgjigjur kërkesave në rritje të teleshikuesit, por edhe si nevojë për një konsolidim të vazhdueshëm, të rrugës për ndryshim, që po realizon RTSH-ja.

Procesi i transformimit të RTSH – vijoi më tej z.Gëllci- ka kaluar në shumë faza dhe ka arritur këtu ku është sot. Të gjitha programet e RTSH, janë transformuar në formë dhe përmbajtje, bazuar në standartet më të larta, të transmetimit. Ka një rritje të besimit të publikut në programet dhe lajmet e RTSH-së.

“Disa kanale të reja, të cilat nuk janë modeste, por me programacion të plotë, janë në transmetim. Për herë të parë BE, ka ofruar një program bashkëpunimi me RTSH, ku përfshihet alokimi i fondeve për disa programe të rëndësishme, sic janë ato për mbrojtjen e mjedisit, mbrojtjen e konsumatorit, si dhe kanë planifikuar fonde për Akademinë e Rtsh-së, në bashkëpunim me Departamentin e Gazetarisë, në Universitetin e Tiranës, ku BE merr përsipër financimin e lidershipeve të studentëve të gazetarisë, të cilët, duan të promovojnë veten, në RTSH”-tha mes të tjerash drejtori i RTSH, z.Thoma Gëllci.

Më pas, mbi raportin, relatoi z. Musa Ulqini, i cili vuri në dukje se RTSH ka shumë sfida, por sfida kryesore është që më 1 Shtator, sipas vendimit të AMA-s, të nisë transmetimet digitale, fillimisht në harkun Tiaranë-Durrës.