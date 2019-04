Moses-Ones: Udhëheqësit shqiptarë të bashkëpunojnë për reformën zgjedhore

“Udhëheqësit shqiptarë duhet të punojnë së bashku për të dhënë një shembull të shkëlqyer për qytetarët, zhvillim ekonomik, paqe dhe siguri ndoshta dhe reformën zgjedhore. Të gjitha këto janë të mundshme me drejtues të shkëlqyer dhe me bashkim përpjekjesh”.

Kështu deklaroi sot e ngarkuara me punë në ambasadën e SHBA në Tiranë, Leyla Moses-Ones duke folur në një aktivitet të organizuar për kancerin e gjirit, ku u shpreh se askush nuk është i paprekshëm nga ky fenomen.

Ajo tregoi një rast personal teksa ka humbur nënën 12 vjet më parë prej kancerit të gjirit.

Moses-Ones tha se, “fuqizimi i grave është një nga prioritetet e qeverisë së SHBA. Investimi tek gratë ndihmon shoqëritë të zhvillohen. Gjatë viteve ambasada e SHBA ka mbështetur një numër programesh dhe nismash që kanë fuqizuar anën ekonomike dhe sociale të grave dhe vajzave në Shqipëri”.

“Që nga fillimi kjo iniciative ka pasur sukses, si pjesë e përpjekjeve të mëdha të shoqërisë civil,e medieve, politikës, bizneseve”, tha Moses- Ones.

Moses Ones bëri edhe një apel për liderët e politikës shqiptare.

“Studimi tregon një mundësi që liderët e Shqipërisë të punojnë së bashku për të mirën e grave në Shqipëri, veçanërisht atyre me kancer gjiri. Kur ju të lini mënjanë dallimet tuaja, të bashkoheni së bashku për një të mirë më të madhe do ta drejtoni Shqipërinë me frymëzim. Ju gratë e Shqipërisë mund të jeni një frymëzim dhe shembull për vajzat e reja, udhëheqëset e ardhshme të këtij vendi dhe po ashtu kolegët tuaj meshkuj”, tha ajo