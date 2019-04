Joe Biden do të shpall javën që vjen kandidaturen për president

CNN njofton që Joe Biden do të shpallë kandidaturën për president javën që vjen.

Formati dhe data e e zyrtarizimit të tij janë ende të paditura, por ekipi i Biden ka muaj që po përgatitë terrenin për kandidaturën e ish zëvendës presidentit.

Edhe pse ai ka kohë që po e shtyen zyrtarizimin, njerez që janë të afërt me anëtarin e partisë demokrate presin që ai të i bashkohet garës javën tjeter.

“Gjithçka po shkon sipas planit”, thotë Greg Schultz, këshilltari kryesor i cili do e udhëheq kampanjën e Biden.

Në fillim të këtij të muaji, Biden kishte paralajmëruar që do e bëjë të ditur vendimin për zyrtarizim shumë shpejt.

“Avokati im më ka thënë që unë duhet të jem i kujdesëshëm për atë çka them. Edhe nëse jam i sigurt që do të kandidoj atëherë duhet të isha personi i fundit që do e zyrtarizoja… Së pari të ju japim shansin të tjerëve dhe pastaj do jetë mundësia ime, dhe së fundi do të garojmë”, tha Biden për reporterët.

Për Biden kjo do të jetë hera e tretë që kandidon për president. Ai kishte garuar edhe në vitin 1988 dhe 2008.