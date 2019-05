Veseli flet për rastin me fajde, paralajmëron dorëheqje nëse verifikohet i përfshirë

Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli ka folur në një konferencë të jashtëzakonshme shtypi në lidhje me rastin me fajde i publikuar nje dite me pare në media ku është përmendur emri i tij. Ai ka thënë se do të jape dorëheqjen nëse del diçka e vërtetë nga ky rast.

“Dua të deklaroj që nuk kam të bej asgjë me rast as me personat e përfshirë. Është rast klasik i mashtrimit dhe manipulimit dhe jam i bindur që organet e drejtësisë kanë qenë të njoftuara me kohë. Nëse del diçka e vërtetë për mua nga ky rast unë do të jap dorëheqje. Ky është morali im. Kur të dalë e vërteta e kësaj dikush duhet të jap llogari. Kërkoj të sqarohen disa çështje. Si është e mundur që për këtë rast të krimit të organizuar të ndërmerren veprime me 6 vjet vonesë. Kush e ka mbuluar ketë krim që gjashtë vjet. Pse këto video incizime kanë qenë në sirtarë të policisë e prokurorisë për kaq kohë” shprehet Veseli.

Sipas Veseli, njerëzit që shihen në video nuk i njeh ndërsa shtoi se rasti ka të bëjë me dy krime, atë të kryer dhe atë që është fshehur. “Kjo është skenë e krimit të organizuar ju siguroj qe kësaj pune do t’i shkohet deri në fund. PDK nuk ka asgjë të involvuar me këtë krim. Do të ketë veprime institucionale por jo hakmarrëse të mijat. Do t’i shkoj deri në fund” tha ai.

Në Kosovë janë publikuar dy video, në të cilat shfaqen protagonistët, të cilët flasin për marrëveshje të ndryshme që kanë të bëjnë me fajde. Mirëpo mes shumë emrave të përfolur, fajdexhinjtë përmendin edhe kryeparlamentarin Kadri Veseli. Madje, në njeren prej videoven, thuhet se kryeparlamentari ka marre 200 mijë euro.