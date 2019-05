Rezultatet paraprake treguan se Partia e Lirisë (PVV) arriti vetëm 3,5 % të votave.

Wilders e quajti rezultatin “zhgënjyes”, por theksoi në Twitter, se ”partia e tij PVV do të kthehet përsëri”.

Megjithatë, partia e tij mund të marrë vend në parlamentin e BE, nëse Britania e Madhe largohet nga blloku.

Ai dëshiron që Holanda të largohet edhe nga BE, por kërkon të përfitojë nga procesi Brexit.

Nëse Britania e Madhe del nga BE, Holanda do të marrë tri vende, ku një prej të cilave do të shkojë në partinë e tij.

Një tjetër parti e krahut të djathtë holandez përfitoi nga rënia e votës për Wilders.

”Forumi për Demokraci” i Thierry Baudet, një parti që nuk ekzistonte pesë vjet më parë, fitoi tri vende.