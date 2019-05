Rekomandimi i KE, Rama apel për Bashën/ Soreca: Partitë të lënë mënjanë ndasitë

Në fjalën e tij, kryeministri Rama theksoi se vendimi i Komisionit Evropian për rekomandimin e çeljes së negociatave, nuk është një surprizë, është afirmim i faktit se kemi bërë të gjitha detyrat e shtëpisë dhe pikërisht se i kemi bërë me përpikëri, KE, mekanizmi më i besueshëm lidhur me vlerësimin e ecurisë së një vendi, sot ka konfirmuar rekomandimin pozitiv pa kushte për çeljen e negociate për anëtarësim për në BE.