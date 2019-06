Media austriake: BE merr vendimin për negociatat me Shqipërinë

Gazeta kryesore dhe me influencë të madhe në Austri, “Die Presse” jep një lajm jo të mirë për shqiptarët. Ajo njofton se sot është marrë “de facto” vendimi i Bashkimit Europian për të mos hapur negociatat me Shqipërinë.

Sipas kësaj gazete, shtetet si Franca, Holanda, Danimarka por edhe Gjermania janë kundër ose nuk janë pro, që familja e madhe e Bashkimit Europian të hapë dyert për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Sot Këshilli i Ambasadorëve në BE do t’ja komunikojë këtë komisionerit Johanes Hahn. Nga ana tjetër një diplomat europian i tha gazetës me influencë në Austri “Die Presse-s” se kishte dyshime për vullnetin e sinqertë për ndërmarrjen e reformave të vërteta në Shqipëri.

“Shihni protestat ne Shqipëri dhe sidomos sesi reagon qeveria. A mund të dallosh aty një përpjekje? Dhe të mos harrojmë: Ishte Komisioni Europian që para dy tre vjetësh paralajmëroi rrezikun e kapjes së shteti nga krimi I organizuar.”-tha diplomati për gazetën austriake.