Zaev në Bruksel: Nëse nuk marrim datë për negociatat, rrezikon të bjerë qeveria!

Nëse vendi nuk merr datë për fillimin e negociatave, ekziston rreziku që qeveria të bjerë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Në takim me gazetarët në Bruksel në përfundim të takimeve me zyrtarët evropiane, Zaev ka thënë se shtyrja e vendimit në parlamentin gjerman dhe si pasojë shtyrja e datës për fillim të negociatave rrezikon përforcimin e fuqive nacionaliste dhe humbjen e shumicës në Kuvend. Edhe procesi i ristrukturimit të qeverisë sipas kryeministrit, varet nga vendimi për datën.

Evrokomisioneri për Zgjerim, Johanes Hahn, në një mëngjes pune me ambasadorët e vendeve anëtare të BE-së ka tentuar të nxisë vendim pozitiv për dhënien e pëlqimit që Maqedonia e Veriut të fillojë negociata për anëtarësim, por deri me tani nuk ka detaje nga takimi. Kur na ndajnë rreth dy javë nga takimi i ministrave të jashtëm të vendeve anëtare, akoma nuk dihet qëndrimi i tyre përfundimtar për Maqedoninë e Veriut. Takimi i kryeministrit Zoran Zaev në Bruksel duket se nuk ka ndryshuar asgjë. Presidenti i Komisionit Evropian Zhan Klod Junker pas takimit me Zaevin pranoi se disa vende akoma janë kundërshtare të hapjes së negociatave tani. “Unë e di se disa shtete anëtare kanë shqetësime. Unë do të bëj gjithçka që është në fuqinë time për t’i bindur ato”-theksoi Zhan Klod Junker, president i Komisionit Evropian. Junker megjithatë ka theksuar se në bazë të fakteve objektive, Maqedonia e Veriut është e gatshme për hapin e radhës.