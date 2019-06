Veliaj: Unaza e Madhe dhe zgjerimi i Lanës do të bëhen, PS do e bëjë Shqipërinë me infrastrukturë moderne

Në 4 vitet e ardhshme Tirana do ketë Unazën e Madhe dhe projektin zgjerimit të lumit të Lanës së përfunduar. Kandidati socialist për bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj u shpreh i vendosur që projekti i nisur për zgjerimin e Unazës së Madhe dhe vijimin e tij dhe në pjesën veriore të Tiranës do të vazhdojë.

“Të jemi të qartë për një gjë: Unaza e Madhe do të bëhet dhe është e nevojshme për qytetin e Tiranës. Kjo do të thotë se do të bëhet edhe Unaza e Madhe tek Astiri, por do të bëhet edhe Unaza e Madhe në Shkozë, është jetike për Tiranën. Unaza do të bëhet, por edhe çdo njeri do të trajtohet nga ana sociale. Kush ka pronë, janë disa që e kanë realisht pronën, do marrin paret; kush ka nevojë, ne kemi ruajtur një kontingjent të banesave sociale që është po aty afër, do marrë një banesë sociale dhe mund të rrijë tërë jetën; kush do të marrë një kredi të butë, do t’i japim një kredi të butë. Partia Socialiste do t’i lërë Shqipërisë infrastrukturën më moderne që ka parë ndonjëherë”, tha Veliaj.

Një tjetër projekt madhor i prezantuar nga Veliaj për katër vitet e ardhshme është edhe ai i zgjerimit të lumit të Lanës. “Ne do vazhdojmë me zgjerimin e Lanës. Ka dy akse Tirana, Bulevardi që po e mbarojmë dhe njësia 8 dhe 9 ka dalë komplet në dritë, por ka dhe një aks tjetër që është Lana. Si Unaza që do bëhet, edhe Lana do zgjatet nga Kashari, deri në Shkozë. Ne do vazhdojmë deri lart në Lanabregas e poshtë deri në Kashar”, deklaroi Veliaj.