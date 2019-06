Sekretet e 6 pikturave të famshme

Para se të përfundojë një vepër arti, artisti shpesh ndryshon detajet. Ndodh me shkrimtarët, skulptorët dhe madje piktorët.

Por, ndërsa projektet janë lehtësisht të lexueshme për një roman, ne pothuajse gjithmonë dimë vetëm një version përfundimtar të një pikture.

Por ajo që është e fshehur nën shtresat e pikturës së një vepre arti mbetet e pazbuluar për masën? Ndonjëherë në pikturë ndodhen elementë krejtësisht të huaj, që ne nuk kemi dijeni pasi ato janë korrigjuar apo ndryshuar tëresisht gjatë rrugës,

Në çdo rast zbulimi i ndryshimeve që autori bëri gjatë punës së tij e bën punën e tij edhe më interesante.

Në një studim të punës në punë, ne ju prezantojmë 9 piktura të famshme që fshehin një imazh të ndryshëm nga finali. Zbulojini ato me ne.

Xhokonda nga Leonardo da Vinçi-Xhokonda është një nga pikturat më të famshme dhe misterioze në histori dhe akoma e mrekullon botën me sekretet e saja. Besoni apo jo, ka të paktën një portret tjetër nën atë të Mona Lisës, edhe pse disa besojnë se është thjesht procesi i evolucionit drejt punës përfundimtare. Në vitin 2015, shkencëtari francez Pascal Cotte zbuloi një hipotezë të re: pas analizimit të pikturës përmes një teknikë joinvazive, për më shumë se një dekadë, Cotte zbuloi se nën portretin e Mona Lisës ishte skicimi i një gruaje tjetër, me një varëse margaritari.

Dama me Nuselalën nga Leonardo da Vinçi- Shkencëtari francez Pascal Cotte zbuloi se piktura e famshme e Leonardo da Vinçit, zonja me një nuselale, fillimisht nuk tregonte gjurmë të kafshës. Artisti e shtoi këtë deja vetëm më vonë dhe ekspertët nuk kanë përgjigje se pse. Disa teori përpiqen ta shpjegojnë këtë ndryshim. Një teori thotë se piktura tregon dashamirësinë e Dukës së Milanos dhe vula e tij ishte pikërisht nuselala. Teoria e dytë është se ndoshta vajza ishte shtatzënë dhe kafsha që mbulonte barkun ishte një simbol i pastërtisë. Dhe teoria e tretë thotë se ndoshta vajza ishte shumë autoritare dhe e kontrollonte Dukën. Disa njerëz madje besojnë se nuk është një nuselale që është përshkruar në pikturë, por një breshkë e bardhë.

Një burrë i vjetër me kostum ushtarak nga Rembrandt- Rembrandt, ashtu si piktorët e tjerë, bëri piktura mbi telajot e tija të vjetra. Në vitin 1968, shkencëtarët gjetën një portret të dytë nën pikturën “Një burrë i vjetër me kostum ushtarak”. Por ishte e mundur që këto detaje të shqyrtoheshin vetëm në 2015, falë teknologjive të reja. Ekspertët besojnë se është e mundur që personi i pikturuar është babai i artistit.

Angelus nga Jean-François Millet- Misteri i kësaj pikture u zbulua falë një tjetër artisti të famshëm, Salvador Dali. Artisti kishte një obsesion të vërtetë me këtë pikturë, ai nuk mund të kuptonte pse burri dhe gruaja ishin kaq të trishtuar. Ai kishte një intuitë: sipas tij, piktura fshehu arkivolin e vogël të një fëmije. Përfundimisht, Dali iu kërkoi ekspertëve të Luvrit që të studiojnë pikturën me rreze X. Në të vërtetë, X-ray tregoi praninë e një paralelepipedi (një figurë tre-dimensionale e formuar nga gjashtë paralelogramë). Dali komentoi mbi zbulimin duke thënë:- “Unë gjithmonë ndjeva vdekjen në këtë pikturë”. Me kalimin e kohës, megjithatë, ideja e Dali u zvogëlua dhe nuk shfaqet në të gjitha burimete informacionit. Gjithashtu ajo nuk është e pranishme në kartelën e muzeut Orsay, ku ndodhet edhe piktura.

Dama me njëbrirëshin nga Raffaello Sanzio-Historia e ndryshimit që ndodhi në këtë pikturë është ende një mister. Por restauruesit arritën të gjenin imazhin origjinal. Në fillim artistI pikturoi një grua, por më vonë vendosi ta bënte një shenjtore. Për më tepër, njëbrirësh që nuk ishte më i përshtatshëm për konceptin u hoq. Piktura fillimisht njihej si Santa Caterina d’Alessandria. Restauruesit zbuluan gjithashtu se gruaja fillimisht kishte një qen të vogël në duart e saj dhe se disa detaje ishin shtuar nga një artist tjetër.

Katrori i Zi nga Kazimir Malevich- Në vitin 2015, studiuesit gjetën më shumë se një imazh të fshehur në pikturën “Katrori i Zi”. Dy imazhet e mbuluara nga versioni përfundimtar janë bërë në stile të ndryshme. Sipas studiuesve, të tre imazhet mbivendosëse simbolizojnë tranzicionin artistik të Kazimir Malevich.