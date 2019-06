Situata politike, Rama takime në Bruksel. Zbardhet axhenda

Kryeministri Edi Rama ka nisur një vizitë punë në Bruksel, ndërsa është zbardhur edhe axhenda e takimeve të shefit të qeverisë.

Mësohet se në orën 17:00 kryeministri do të ketë një takim me shefen e diplomacisë së Bashkimit Europian, Frederica Mogherini. Më pas, shefi i ekzekutivit shqiptar do të zhvillojë një takim edhe me Kreun e Këshillit Europian, Donald Tusk si dhe me presidentin e KE, Juncker.