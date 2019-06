Kaluan mallra kontrabandë në Kapshticë, në pranga doganierët dhe tregtarët

Policia e Korçës ka arrestuar në flagrancë dy doganierë të Kapshticës dhe dy persona të tjerë, të akuzuar për mallra kontrabandë. Në pranga kanë rënë shtetasit me inicialet; A.K, 40 vjeç; A.B, 54 vjeç, E.M, 39 vjeç, (me detyrë doganier në Doganën e Kapshticës) të tre banues në Korçë, L.M, 32 vjeç, banues në Pogradec, (me detyrë doganier në Doganën e Kapshticës).

Arrestimi i tyre u bë pasi, gjatë kontrollit që shërbimet e Policisë kanë ushtruar në hyrje të qytetit të Korçës, ndaj mjeteve tip “Benz” dhe “Renault” të shtetasve A.K., dhe A.B., iu gjetën mallra të ndryshme të dyshuara kontrabandë, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.