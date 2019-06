Nikola Gruevski, former country's Prime Minister and now a lawmaker of the opposition VMRO-DPMNE, looks on prior the voting on proposal on a motion for constitutional revision during a session of the Macedonian Parliament in the capital Skopje, Friday, Oct. 19, 2018. Lawmakers in Macedonia on Friday backed a landmark proposal to amend the constitution, allowing the country to change its name and join NATO. (AP Photo/Boris Grdanoski)

Përleshjet e 27 prillit,do kërkohet ekstradimi i Nikola Gruevskit Ministria e Drejtësisë e Maqedonisë Veriore do të kërkojë ekstradim nga Budapesti për ish-kryeministrin e arratisur, Nikolla Gruevski. Ekstradimi do të kërkohet për ngjarjet në Kuvend më 27 prill të vitit 2017. Ministrja e Drejtësisë, Renata Deskoska sot deklaroi se dosja është përfunduar dhe do t’i dërgohet autoriteteve hungareze. “Dosja e plotë për 27 prill nga Prokuroria dhe Gjykata ka arritur javën e kaluar. Këto ditë, do të dërgohen në Budapest”, tha ministrja Deskoska Shperndaje: Print

