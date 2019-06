Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste dhe kreu i grupit parlamentar të kësaj partie, Taulant Balla, ka reaguar pas lajmit se Këshilli i Evropës ka tërhequr vëzhguesit pak ditë para zgjedhjeve vendore në Shqipëri, me argumentin se procesi është i pasigurt. Menjëherë pas deklaratës së Bashës, i cili duke referuar vendimit të KiE, deklaroi se zgjedhje nuk do të ketë, ka reaguar Taulant Balla, i cili është shprehur se ekskluzivitetin për zgjedhjet në Shqipëri e ka OSBE/ODIHR. Sipas numrit dy të PS, gjithçka është dërdëllitje, pasi sipas tij, Kongresi i Autoriteteve Lokale nuk është KiE, dhe as zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 nuk janë monitoruar prej tij.

Në deklaratën e tij Tauland Ballës tha se: