BE mbështet zyrtarisht 30 qershorin si datën legjitime për zhvillimin e zgjedhjeve, duke mos njohur kështu 13 tetorin e dekretuar dje nga presidenti Ilir Meta. Përmes një reagimi zyrtar, BE kërkon që votimet e së dielës të jenë të qeta, ndërsa i bën thirrje opozitës të qëndrojë larg dhunës. BE thotë ndër të tjera se, çdo veprim i dhunshëm apo çdo formë nxitjeje për dhunë janë absolutisht të papranueshme në çfarëdo lloj rrethane.