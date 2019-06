Palmer: Listë e zezë për dhunën

Nëse në 30 qershor do të ketë dhunë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të fusin në listën e zezë çdo kënd prej autorëve të saj. Mathew Palmer, Zëvendësndihmës Sekretari i Shtetit amerikan, iu përgjigj pyetjes së Zërit të Amerikës se, a do të futeshin, PD dhe LSI, në listën sanksioneve të SHBA-ve nëse do të kishte dhunë.

“Pengimi i zgjedhjeve mund të përbëjë bazë për t’u përjashtuar nga marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Përtej kësaj nuk mund të komentoj për situata hipotetike. Por, po; absolutisht është përgjegjësi e udhëheqësve të opozitës që, në këto rrethana, t’ua bëjnë të qartë përkrahësve të tyre se dhuna është një mjet i papranueshëm. Po ashtu duam të dëgjojmë të njëjtën gjë nga qeveria. Është një gjë që e kemi theksuar vazhdimisht. Kushdo në Shqipëri duhet ta dëgjojë qartë, nga udhëheqësit e tyre, nga ata të cilët i mbështesin dhe presin udhëzime, ta dëgjojnë nga komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Shtetet e Bashkuara. Është diçka që unë e kam theksuar disa herë dhe po e përsëris: dhuna është e papranueshme”, tha Palmer.