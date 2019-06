Pse Berisha, Meta e Basha s’mund të bëjnë dot asgjë sot për të prishur zgjedhjet?!

A mund të ketë dhunë gjatë procesit zgjedhor?

Nuk kuptohet ende mirë se cila do të quhej dhunë në lidhje me proçesin zgjedhor.

Çfarë lloj dhune: me armë, me molotov, me sende të forta, apo me duar duhet të jetë kjo? Sepse, këto janë mundësitë për dhunë kundër një proçesi zgjedhor.

Me armë është pamundësi, sepse kjo quhet luftë civile. Me granata Molotov, nuk është e re, por dëmton hedhësit dhe drejtuesit e PD.

Me sende të forta, do masivitet, i cili nuk ekziston për të mbuluar gjithë Shqipërinë. Me duar, është aventurë fëminore.

Atëherë?

Asgjë nuk mund të ndodhë, në funksion të bllokimit të zgjedhjeve.

l.

Por shenjat janë se duhet të ketë pasur organizime të nëndheshme ku të mund të marrnin pjesë dhe faktorë të huaj antiperëndimorë.

Por këtë tani e ka bllokuar përfundimisht kërcënimi amerikan i Departamentit të Shtetit, i cili theksoi që “lëvizjet e dhunshme do të përbënin bazë për të prerë marrëdhëniet me Shtetete Bashkuara”.

Domethënë se do të quhen lëvizje antiamerikane nga individët drejtues që kanë lidhje me vendet apo politikat e dhunshme antiamerikane. Kjo është e rëndë, sepse mban brenda vetes një karakter striktligjor.

Në fakt ky do të ishte një fund shumë i dëmshëm për Bashën, Berishën dhe Metën. Shumë më i dëmshëm dhe me më tepër rrezik se vetë akuza e pritshme për korrupsion ndaj të treve.

ll.

Na duhet të vëmë në dukje, që kjo ka qenë një situatë me tepër rrezik, sepse është në thelb një aktivitet kriminal i organizuar nga qarqet e larta të korrupsionit politik me bashkëpunëtorët e tyre klienteliste me para, që kërkojnë të mbrojnë pasurinë e paligjshme që kanë vënë bashkë me politikën e lartë.

Domethënë, që këta kërkojnë të mbrojnë një krim të kryer, duke kryer një krim të ri. Pikërisht kjo tani u neutralizua me kërcënimin paralajmërues dhe të hapur nga politika amerikane, e cila theksoi se “pikërisht për këtë, SHBA ka sjellë në Tiranë monitoruesit e vet që drejtohen nga Ambasada Amerikane”.

Kjo don të thotë se persona të specializuar nga agjensitë e shtetit amerikan, janë nesër prezent dhe aktivë në një hetim të nivelit të lartë.

lll.

E gjithë kjo që shprehëm, na çon në mendimin solid se opozita jashtëparlamentare sot nuk mund të bëjë dot asgjë. Sepse, edhe nëse ka pasur naiviterin e veprimeve të fsheha, tani e di që është e survejuar.

Por, kjo kohë na tregoi hapur se është sërish politika amerikane ajo që i ndihmoi shqiptarët në një kohë rreziku, i cili kushedi se ku ishte gatuar.

Prandaj: ju uroj votim të mbarë bashkatdhetarëve, kudo ku ata ndodhen, se sot do të kenë një ditë të qetë.