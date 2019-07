Bota e futbollit e kujton Florijana Ismailin, trupi i së cilës u gjet dje në liqenin Como

Ajo u gjet në një thellësi prej 204 metrave, jo larg vendit ku ishte zhdukur në Liqenin Como në Itali. 24-vjeçarja me origjinë shqiptare ishte futur në ujë në liqenin Como të shtunën pasdite duke mos u rishfaqur më. Ajo ishte me shoqen e saj, e cila njoftoj edhe zhdukjen, pasi kishin marrë nje mjet lundrues me qera.

“Jam thellësisht e mërzitur dhe e tronditur. Është e vështirë ta pranosh se Flori ka shkuar”, ka thënë trajnerja e ekipit kombëtar të vajzave të Zvicrës, Nils Nielsen.

Ismaili, e cila debutoi në vitin 2014 për Zvicrën, ishte kapitene e skuadrës së Young Boys.

“Jemi shumë të mërzitur dhe të prekur thellësisht”, shkruhet në deklaratën e lëshuar nga klubi zviceran.

Edhe Xherdan Shaqiri i Liverpoolit tha se është thellësisht i tronditur nga ky lajm. “Jam thellësisht i tronditur nga vdekja e Florijana Ismailit. Unë dhe familja ime i shprehim ngushëllime familjes dhe të afërmeve të Ismailit”, shkroi Shaqiri në Facebook.

Trajnerja e ekipit kombëtar të vajzave, Nielsen, shtoi: “Ajo gjithmonë e kishte një buzëqeshje në fytyrë dhe na frymëzonte me natyrën e saj të lumtur. Ajo ishte dikush që përballej me çdo sfidë dhe ishte shembull”.

“Unë vetëm mund ta imagjinoj se si mund të ndihen ata që e njihnin Florin për një kohë më të gjatë sesa unë dhe që ishin më të lidhur me të. Por, mendimet e mia do të jenë me ta në këto kohë të vështira”.

Bashkëlojtarja e Ismailit në ekipin kombëtar të Zvicrës, Lia Walti, tha: “Deri në momentin e fundit, unë shpresoja për ndonjë mrekulli dhe uroja me gjithë zemrën time që gjithçka të ishte vetëm një ëndërr e keqe”.

“Lajmi më ka goditur rëndë dhe ti nuk mund t’i gjesh fjalët e duhura në momente të tilla. Unë vetëm shpresoj se Flori nuk vuajti”.

Një tjetër bashkëlojtarë, Lara Dickenmann, tha: “Jemi të gjithë thellësisht të mërzitur dhe të tronditur. Është e papranueshme që Flori nuk është më me ne”.

Trajneri i ekipit kombëtar të djemve të Zvicrës, Vladimir Petkovic, tha: “Në qiell, një yll është shuar. Jemi shumë, shumë të mërzitur”.

Pas lajmit për gjetjen e trupit të Ismailit reagoi edhe presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, i cili tha: “Ky është një moment tmerrësisht mërzitës për të gjithë komunitetin e futbollit, veçanërisht në një kohë kur ne jemi grumbulluar për Kupën e Botës të vajzave”.

Ismaili, e lindur në Bern nga prindër shqiptarë, më 2014 debutoi në ekipin kombëtar të Zvicër dhe që prej atëherë i zhvilloi 33 ndeshje.