Surpriza në Kupën e Amerikës/ Peruja mund Kilin dhe kalon në finale

Peru me tre gjuajte në portë arriti të shënojë tre gola, dy që në pjesë të parë. Golin e parë e shënoi Flores në minutën e 21 dhe të dytën e shënoi Youtun në minutën e 38 pas një dalje të gabuar të portierit të Kilit Arias.

Në pjesën e dytë Kili sulmoi me të gjitha forcat por portieri i Perusë, Gallese ishte në formën e tij më të mirë. Në minutat shtesë të pjesës së dytë një kundërsuln bën që Peruja të shënojë golin e tretë me anë të Guerreros.

Finalja Brazil-Peru do të luhet me datën 7 korrin në orën 22:00 Ndeshja për vendin e tretë në Kupën e Amerikës, ajo mes Argjentinës dhe Kili do të luhet me datë 6 korrik në orën 21:00.