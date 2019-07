Polonia aktualisht kryeson procesin e Berlinit, i projektuar për të rigjallëruar lidhjet midis Ballkanit Perëndimor dhe vendeve anëtare të BE-së.

Drejtoresha për Ballkanin Perëndimor në Drejtorinë e Përgjithshme të Komisionit Evropian për Politikën e Fqinjësisë dhe negociatave të zgjerimit, Genoveva Ruiz Calavera, tha se asnjë vend nuk do të hyjë në BE, derisa nuk është i gatshëm për të, dhe përderisa nuk ka një gjyqësor të pavarur.

Ministri i jashtëm polak, Jacek Czputowicz, ka bërë thirrje për “bashkëpunim më të fuqishëm” midis Bashkimit Evropian dhe gjashtë vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke thënë se kjo do të ndihmojë në rritjen e “stabilitetit dhe zhvillimit” të rajonit.

“Evropa nuk mund të konsiderohet plotësisht e bashkuar pa Ballkanin Perëndimor, si në aspektin gjeografik ashtu edhe në atë gjeopolitik, dhe një politikë ambicioze e zgjerimit të BE-së është vendimtare”, tha Czputowicz.

Ndërkaq, zëvendësministri i Jashtëm i Polonisë, Szymon Szynkowski vel Sek, para fillimit të konferencës, shprehu shpresën se pjesëmarrësit do të bien dakord, që në tetor të fillojnë negociatat për anëtarësimin në BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut.

Muajin e kaluar, shtetet anëtare të BE shtynë një vendim, për hapjen e negociatave të pranimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë deri në tetor. Disa anëtarë të bllokut, duke përfshirë Francën dhe Holandën ishin kundër hapjes së negociatave.

Komisioni Evropian, si institucion ekzekutiv i bllokut, ka rekomanduar që bisedimet e pranimit me dy vendet e Ballkanit të fillojnë sa më shpejt që të jetë e mundur, duke thënë se të dyja vendet kanë “kryer reforma”.

Mbledhjes së ministrave të Jashtëm, të Brendshëm dhe të Ekonomisë të vendeve të Ballkanit Perëndimor do t’u bashkohen, më 5 korrik, krerët e BE-së, duke përfshirë kancelaren gjermane, Angela Merkel, kryeministren britanike në largim, Theresa May, kryeministrin francez, Edouard Philippe dhe presidentin polak, Andrzej Duda.

Procesi Berlin, një iniciativë diplomatike e kancelares gjermane, Angela Merkel, filloi në vitin 2014 me qëllim për të mbështetur një të ardhme paqësore, të qëndrueshme dhe demokratike të Ballkanit Perëndimor si dhe për të përmirësuar bashkëpunimin rajonal dhe integrimin evropian të rajonit.