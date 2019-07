Rama tha ndër të tjera se Kuvendi është i detyruar ta shkarkojë këtë njeri.

“Këtë herë Ilir Meta e ka tejkaluar edhe vetveten, bashkë me cakun e fundit të mundësisë sonë për ta duruar pa teka. Ka luajtur deri në fund me zjarrin dhe ka bërë gjithçka që plani i egër i zjarrvënës së Shqipërisë të mos dështonte. Ndërhyri me një molotov inati (dekreti), nxiti përhapjen e dhunës, frymëzoi aktet vandale të djegies së materialeve zgjedhore, u kthye nga Presidenti problematik në tribunin haxhiqamilist kundër zgjedhjeve. Shkarkimi nga detyra e lartë e këtij personazhi që risolli në skenë Haxhi Qamilin është një lëvizje me detyrim përcaktim e këtij Kuvendi, detyrë e çdo deputeti që nuk e ka harruar betimin. Nuk e ka mbushur kupën, por e ka derdhur, vazhdon përditë, na bën të të ndjehemi të keqardhur për të si njeri, të neveritur për të si politikan dhe të alarmuar për atë si mbajtësi i vulës më të lartë të shtetit”,- tha Rama.