Rama i kujtoi edhe zakonet edhe ligjin Metës. Nëse do të duhej ta shkarkonin sipas zakonit, Rama tha se një gjë e tillë do kishte ndodhur pas deklaratave të Metës nga Pogradeci, se do të ndjekë shembullin e Salvador Allendes, nëse do të ndihmonte në zgjidhjen e krizës politike.