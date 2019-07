epa07704643 (FILE) - British Foreign Secretary Boris Johnson (L) walks with British Ambassador to the United States Sir Kim Darroch (R) following a meeting on Capitol Hill in Washington, DC, USA, 08 November 2017 (reissued 09 July 2019). According to media reports, US president Donald Trump has said they he will no longer work with British Ambassador to the United States Sir Kim Darroch after emails were leaked from Darroch, calling Trump's administration inept. EPA/MICHAEL REYNOLDS

Dorëhiqet ambasadori britanik në SHBA Ambasadori britanik në SHBA, Kim Darroch ka njoftuar dorëheqjen e tij nga posti dhe karriera diplomatike, në sfondin e polemikave të shkaktuara nga publikimi në media i disa prej shënimeve të tij private drejtuar qeverisë së Londrës, ku kritikon ashpër presidentin amerikan, Donald Trump dhe administratën e tij. Disa ditë më parë, presidenti amerikan kishte kritikuar punën e ambasadorit britanik Darroch. Ky veprim kishte shkaktuar një konflikt diplomatik mes dy shteteve. Shperndaje: Print

