“Shpëton” Kevin Spacey, prokurorët rrëzojnë akuzat për ngacmim seksual

Ish ylli i “House of Cards”, nuk ka pranuar asnjëherë fajësinë dhe përballej me një dënim prej pesë vitesh burg nëse do të shpallej fajtor.

Një nga aktorët më të famshëm dhe të vlerësuar në Hollivud, karriera e Spaceyt pësoi kolaps në nëntor 2017, pas disa akuzash për agresion seksual dhe ngacmim. Aktori Anthony Rapp, e kishte akuzuar Spaceyn se e kish ngacmuar seksualisht atë në 1986 kur ishte vetëm 14 vjeç.

Në një deklaratë, Spacey kish thënë se ai nuk e mbante mend incidentin, por sidoqoftë kërkoi ndjesë. Në të njëjtën deklaratë ai zbuloi edhe prirjen e tij homoseksuale.

Netflix e shkarkoi Spacey-n në nëntor 2017 kur disa pjesëtarë dhe ish-pjesëtarë të stafit të produksionit “House of Cards”, hodhën akuza të tjera për ngacmime seksuale.