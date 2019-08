🇦🇱️ | Po planifikoni të udhëtoni në Shtetet e Bashkuara për pushime? Unë jam këtu për t’iu përgjigjur pyetjeve që mund të keni rreth aplikimit për vizë turistike! #PyetAnen

🇺🇸️ | Are you thinking about traveling to the United States for vacations? I’m here to answer any questions that you have about applying for a tourist visa! #AskAnna