Projektit 71 milionë USD për turizmin i bie ritmi, BB ul vlerësimin për zbatimin

Projektit 71 milion ë dollar ë p ë r Zhvillimin e Turizmit dhe Integrimin Urban q ë po zbatohet n ë kat ë r bashki t ë vendit me mb ë shtetjen financiare t ë Bank ë s Bot ë rore (BB) duket se i ka r ë n ë ritimi. Banka Bot ë rore n ë vler ë simin e p ë rgjithsh ë m t ë zbatimit t ë rishikuar n ë gusht e ka kaluar at ë nga statusi “i kenaqsh ë m” n ë “i k ë naqsh ë m n ë m ë nyr ë t ë moderuar”. Gjithsesi ajo ka l ë n ë t ë pandryshuar vler ë s i min kur vjen puna tek progresi n ë kuad ë r t ë arritjes s ë objektivave. Sipas dokumentit t ë Bank ë s n ë nvizohet se kontratat e para t ë punimeve (rruga me kalldr ë m e aksesit t ë k ë mb ë sor ë ve n ë k ë shtjell ën e Beratit, ndriç imi i rrug ë ve n ë P ë rmet dhe shkall ë t e Sarand ë s) jan ë ko mpletuar. Rehabilitimi i kalldrë mit n ë Pazarin e Gjirokastr ës u nis në vjeshtën e 2018-ës.

“Të treja konsulencat për përmirësimin e integruar urban nëkatër bashkitë Berat dhe Përmet në një të tillë si dhe Sarandë e Gjirokastër kanë filluar. Konsulenca për përmirësimin e zonaveturistike në Zvërnec-Nartëdhe banjat termale në Bënjë kanënisur gjithashtu. Konsulentët për kërkimin e tregut kanë doëzuar tashmëraportin final për kërkimin e tregut, zhvillimin e njëprodukti turizmi dhe një strategji tregu për jugun e Shqipërisë nëkatër bashkitë. Pajisja për mbetjet e ngurta në Himarë tashmëështë dorëzuar” thuhet në dokument. Projekti për Zhvillimin e Turizmit dhe Integrimin Urban ështënjë ndër disa projektet që u financuan përmes kornizës 5 vjeçare që ka Banka Botërore për Shqipërinë. Ai ka një financim total prej 71 milionë dollarësh dhe deri në gusht rezulton që të jetëdisburusuar 15 për qind këtij fondi apo 10.46 milionë dollarë. Projekti parashikohet që të mbyllet në 22 korrik 2022 sipas kalendarit të disbursimit që shoqëron vlerësimin e bankës. Ky projekt ka në total katër komponentë ku i pari ështëpërmirësimi i infrastrukturës dhe pjesës urbane me një vlerë 49.3 milionë dollarë. I dyti është komponenti për përmirësimin e zonave turistike me një kosto 9.4 milionë dollarë. I treti ështëzhvillimi i një produkti dhe tregu i turizmit me 8.6 milionëdollarë dhe komponenti i katërt lidhet me mbështetjen e zbatimit me një kosto 3.6 milionë dollarë.