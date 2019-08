Ambasada amerikane: Ja si BKH do hetojë korrupsionin në nivelet më të larta

Ambasada Amerikane në Tiranë ka postuar një tjetër video ku shpjegohet qartazi se si do të funksionojë Byroja Kombëtare e Hetimit dhe cilat do të jenë detyrat e hetuesve të kësaj strukture. Në videon e ambasadës amerikane, BKH do të jetë e ngjashme me FBI amerikane.

Për ata hetues që do të jenë pjesë e BKH, ambasada amerikane bën të ditur se do të trajnohen në Virxhinia dhe do të ketë një komision ndërkombëtar që do të mbikëqyrë trajnimin dhje përgatitjen e hetuesve të byrosë kombëtare të hetimit.

Ambasada Amerikane shpjegon edhe sesi do drejtohet BKH dhe kontrolli mbi prokurorin e posaçëm, teksa përmend kontrollin e llogarive bankare dhe celularit, me synimin që të mos ketë asnjë ndikim mbi ligjin dhe çdo zyrtar i korruptuar të përballet me drejtësinë.

Sipas ambasadës kjo strukture shumë e rëndësishme është e ngjashme me FBI amerikane dhe do të ketë në shënjestër për hetim zyrtarët e lartë në vend.