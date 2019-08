Eshte siguruar fotografinë e 26-vjeçarit Santiago Malko, i cili u ekzekutua mbrëmjen e kaluar me breshëri kallashnikovi. I riu u vra në rrugën “Xhanfize Keko”, në zonën e Xhamllikut, në Tiranë, pasi autorët e qëlluan me breshëri plumbash për disa metra.

Ish-polici ka qenë duke udhëtuar me mjetin e tij tip “BMW X5” drejt zonës së Freskut, kur një furgon me ngjyrë të bardhë i ka hapur zjarr me kallashnikov tek ish-fabrika e Porcelanit, duke e shoqëruar me breshëri plumbash për disa metra.