Pritja merr fund, UEFA Champions League zbardhi grupet për sezonin e ri. Në Monako, goglat rezervuan grupe “ferri”, përballje fantastike, të cilat premtojnë për një edicion të magjishëm. Liverpool me statusin kampion në fuqi mund të buzëqesh, goglat i rezervuan rivalë të lehtë, sigurisht përjashto Napolin, ekipi që u përballen dhe edicionin e fundit. Salzburg dhe Genk kompletojnë grupin E. Short jashtëzakonisht i vështirë për Interin e Antonio Contes i cili do të përballet me Barcelonën dhe B.Dortmund, 3 ekipe për 2 vende. Kompleton grupin F, Sllavia e Pragës. Një short interesant edhe për Real Madrid, rekordmenet e këtij turneu do të përballen në grupin A me PSG, Club Brugge dhe Gallatasarai. Për finalistet e Champions League, Tottenham Hotspur, goglat i rezervuan Bayern Munich, Olimpjakos dhe Cervena Zvezda. Juventus gjen sërish Atletico Madrid, këtë herë në fazën e grupeve. Sëbashku me Lervekusen dhe Lokomotivën e Moskës kompletojnë grupin D. Atalanta e Berat Gjimshiti, për herë të parë në Champions u vendos në një grup me Man.City, Shaktar Donetsk dhe Dinamo Zagreb.