Për opozitën, kushtet janë më të këqija, se hapja e negociatave

Gjermania duket se po shkon drejt votimit pro hapjes së negociatave me Shqipërinë, duke i lënë një sërë detyrash shtëpie, të cilat kanë të bëjnë me hapat e mbetur për të plotësuar Reformën në Drejtësi.

Për opozitën shqiptare, e cila e ka kthyer në betejë të saj politike mos hapjen e negociatave, në fakt kushtet gjermane janë më të këqija se hapja e negociatave.

Nëse do t’i pyesje më vete larg kamerave Sali Berishën, Ilir Metën, apo Lulzim Bashën, ata do të pranonin më qejf hapjen e negociatave dhe mos plotësimin e atyre kushteve, se se sa hapjen me ato kushte, të negociatave.

Kriza politike shqiptare e këtij viti, e ka zanafillën e vet pikërisht tek këto kushte që nuk janë përmbushur akoma.

Frika nga ngritja e SPAK, dështimi i ngritjes së Gjykatës Kushtetuese, mungesa e Gjykatës së Lartë dhe hapat e tjerë të plotësimit të reformës, janë në të vërtetë makthi që ka detyruar opozitën të djegë mandatet e deputetit dhe të mos hyjë në zgjedhje lokale.

Janë pikërisht këto kushte, që janë finalizimi i Reformës në Drejtësi, arsyeja pse Shqipëria u zhyt në krizë dhe pse Berisha e Meta ishin gati të digjnin Shqipërinë, për të mos u realizuar ato.

Tani që këto mungesa reale në institucionet e Reformës në Drejtësi janë kthyer në kushte të Gjermanisë për negociatat, opozita gjendet para një problemi të madh, pasi beteja e saj reale politike ka qenë pikërisht kundër këtyre kushteve. Nëse ato realizohen, opozita ndjehet realisht e dështuar, pasi për ato kushte ka bërë gjithë betejën e saj.

Ndaj ky është rasti i parë, kur opozita më qejf ka të hapen negociatat e këto institucione të mos ngrihen kurrë, se sa të na detyrojnë të plotësojmë këto kushte që të hapen negociatat.

Të 9 kushtet e vendosura nga Gjermania, janë një finale e padëshiruar për opozitën, sidomos për çiftin Berisha- Meta.

Kushtet fillojnë me ndërtimin dhe nisja nga puna e SPAK, nisja nga puna e Gjykatës Kushtetuese, plotësimi i vendeve vakante në Gjykatën e Lartë, nisja e proceseve penale ndaj gjykatësve dhe prokurorëve të rrëzuar nga Vettingu, reforma zgjedhore dhe zbatimi i saj, dënimi i personave të përfshirë në vjedhjen e votave, bilance të suksesshme në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, reforma në administratë dhe sqarimi i legjitimitetit të zgjedhjeve lokale.

Nëse këto kushte plotësohen, opozita humbet gjithë arsyet e betejës së saj politike që futi Shqipërinë në krizën më të thellë politike dhe nxori nga sistemi opozitën.

Ndaj ky është rasti që opozita shqiptare lutet që Shqipëria të mos i plotësojë kurrë ato kushte, jo se nuk dëshiron të hapë negociatat, por nuk dëshiron të hapë kartat e historisë së saj.