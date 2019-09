Negociatat, Merkel: Qeveria gjermane rekomandim pozitiv për Shqipërinë

Kancelarja gjermane, Angela Merkel deklaroi dje se qeveria gjermane ka dhënë një rekomandim pozitiv lidhur me hapjen e negociatave të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut me BE-në.

Gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Kryeministren e Serbisë Ana Brnabiç, Merkel u pyet nga mediet nëse ka bindur Francën dhe Holandën lidhur me hapjen e negociatave për anëtarësim me BE për të dyja vendet.

“Unë nuk mund të flas për shtetet e tjera. Vendet do të vendosin vetë. Para së gjithash, ne duhet të dalim me qëndrimin e Gjermanisë. Ndërkohë bisedimet me Bundestag-un gjerman po vazhdojnë, pasi në Gjermani është Bundestag-u që duhet t’u hapë dritën jeshile fillimit të negociatave të anëtarësimit”, – deklaroi Merkel.

Kancelarja gjermane theksoi se “Qeveria federale ka dhënë rekomandime pozitive për sa i përket aspekteve të ndryshme në lidhje me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Por unë nuk mund të parashikoj qëndrimin e Bundestag-ut gjerman. Por shpresoj se do ta marrin një vendim shumë shpejt dhe në kohën e duhur”.