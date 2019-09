Bullgari: Raportet e rreme mjekësore e dëmtojnë shtetin me 200 mln euro në vit

Një grup pune në kuadrin e Këshillit Kombëtar për Bashkëpunim Trepalësh (ku bëjnë pjesë përfaqësues të qeverisë, punëdhënësve dhe të organizatave profesionale) do të provojë të zgjidhë problemin e ashpër gjatë disa viteve të fundit lidhur me raportet e rreme mjekësore në vend.

Sipas punëdhënësve mashtrimet me raportet mjekësore e dëmtojnë shtetin me rreth 200 mln euro dhe me prodhim të parealizuar për rreth gjysmë mlrd euro. Ata vënë në dukje se numri i raporteve mjekësore nga 1 350 mln gjatë vitit 2012 janë rritur deri në 2.750 mln gjatë 2018-ës.

Sipas të dhënave të punëdhënësve dyfishimi është rezultat i abuzimeve me raportet mjekësore për shkak të kontrollit të ulët nga Ministria e Shëndetësisë dhe Instituti Kombëtar i Sigurimeve. Sipas tyre problemi mund të zgjidhet në qoftë se të paktën 3 ditët e para të raportit mjekësor janë për llogari të punonjësit, siç është praktika në disa shtete të tjera evropiane. Sindikatat deklaruan se nuk do ta lejojnë këtë.