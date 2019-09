Ka ardhur në Tiranë raporti i Komisionit të Venecias mbi kërkesën e Partisë Socialiste për shkarkimin e Presidentit të Republikës, Ilir Meta, pas vendimit për të anuluar 30 qershorin si datë të zgjedhjeve vendore.

Në raportin e “Venecias” thuhet se Kreu i Shtetit Shqiptar ka tejkaluar kompetencat kushtetuese me anulimin e 30 qershorit, duke sqaruar se një vendim i tillë duhet të merret vetëm në një situatë që plotëson kriteret për marrjen e masave të jashtëzakonshme.

Sa i takon shkarkimit të Metës, “Venecia” sqaron se një vendim i tillë i takon Kuvendit dhe më pas Gjykatës Kushtetuese.

“Presidenti tejkaloi kompetencat e tij kushtetuese, duke anuluar fillimisht e zgjedhjet lokale, e më pas duke i shtyrë ato. Do të jetë Kuvendit dhe në fund Gjykata Kushtetuese, që do të përcaktojnë nëse Presidenti ka bërë “shkelje të rënda”, të cilat do të çojnë në fajësimin e tij”, thuhet në raportin e “Venecias”.