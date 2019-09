Gazeta e famshme zvicerane NZZ krahason Vjosa Osmanin me Angela Merkelin

Lidhja Demokratike e Kosovës është përcaktuar që në zgjedhjet e 6 tetorit t’ia mësyjë marrjes së pushtetit me Vjosa Osmanin si kandidate për kryeministre, shkruan Gazeta Express.

Përveç mediave në Kosovë, tashmë Osmanin kanë filluar ta krahasojnë me kancelaren gjermane, Angela Merkel, edhe media të mëdha nëpër botë.

Gazeta e madhe zvicerane “Neue Zurcher Zeitung” një artikull kushtuar zgjedhjeve të parakohshme në Republikën e Kosovës, e ka nisur me titullin “Ajo është Angela Merkeli jonë”, raporton Gazeta Express.

Osmanit në mbështetje i kanë dalë fuqishëm edhe Partitë Popullore Evropiane.

Gjatë hapjes së fushatës së LDK-së në Prishtinë ka marrë pjesë nënkryetari i EPP-së, Dara Murphy, i cili ka shprehur mbështetjen e fuqishme për fitoren e Vjosa Osmanit.

Zgjedhjet e parakohshme të 6 tetorit vijnë si rezultat i dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit, pas ftesës që kishte marrë nga Gjykata Speciale dhe pas problemeve me partnerët e koalicionit. /GazetaExpress/

Shkimi i plotë i përkthyer në shqip:

“Ajo është Angela Merkeli jonë”

37-vjeçarja Vjosa Osmani mund të bëhet kreu i qeverisë së Kosovës.

Për të, ajo simbolizon ndryshimin, një ide për një të ardhme të ndryshme dhe këmbëngulësi. Burri pak i moshuar që ka lakuar kodrat e diellit të kryeqytetit të Prishtinës, beson në Vjosa Osmanin. “Do të na largojë nga korrupsioni dhe do të krijojë vende pune”, thotë burri me konturat e vrazhda. “Ajo është Angela Merkel e jonë dhe ajo do t’i fitojë zgjedhjet.” Edhe pse është vetëm 37 vjeçare dhe vjen nga një shoqëri kosovare konservative dhe patriarkale, kandidatja e partisë më të vjetër, Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) nuk është e tillë. Osmani, e cila studioi drejtësinë në Pittsburgh dhe flet një anglishte të përsosur, mund të zgjidhet të dielën e ardhshme kryeministre e Kosovës.

Është ende hapur, nëse vetë partia është e gatshme për këtë ndryshim. Sepse Osmani nuk është as kryetare e partisë. Nëse LDK do të fitojë zgjedhjet – sondazhet e parashikojnë gati njësoj me partinë Vetëvendosje (Vetëvendosje) – lind pyetja, cilat rryma do t’i përfaqësoj. “Në të vërtetë janë dy zgjedhje në të njëjtën kohë më 6 tetor’,- shpjegon politikologu Arben Hajrullahu nga Universiteti i Prishtinës. Cila parti do fitoj dhe kush do e ketë fjalën vendimmarrëse në LDK. Osmani përfaqëson kampin e reformave borgjeze, ajo mban perla në vesh dhe rreth qafës. Ajo është e zgjuar dhe shumë e sjellshme. Ajo shkon në ndeshje futbolli dhe gëzohet me miqtë e saj kur kosovarët shënojnë gol, por ajo gjithashtu u jep respekt viktimave të lëvizjes kosovare të rezistencës në vitet 1990.

Juristja është sigurisht e aftë për shtetin më të ri në Evropë. Sidoqoftë, ajo qëndron për një ndryshim gjithëpërfshirës të politikave. Disa madje flasin për një “çlirim të dytë” të Kosovës: Osmani dëshiron të shkatërrojë rrjetet e vjetra, të cilat janë përfaqësuar nga paratë shtetërore. Mbi të gjitha, ajo dëshiron të heq Partinë Demokratike të Kosovës (PDK) nga pushteti. Për shumë kosovarë, partia e Presidentit Hashim Thaçi është mishërimi i korrupsionit, nepotizmit dhe një politike të dyshimtë të evazionit. Osmani gjithmonë ka kundërshtuar çdo bashkëpunim me PDK-në. Ajo madje ka dhënë fjalën e saj – në shqip kjo do të thotë “BESA” dhe konsiderohet si një premtim i shenjtë.

Për shkak se LDK-ja e dinte që qëndrim i zonjës Osmani do të sillte vota të reja, ajo u emërua kandidatja për kryeministre. Por kjo nuk do të thotë që partia është vërtet e gatshme për reforma të rrënjësore. Sepse ka mjaft burra të moshuar që përfituan nga sistemi i mëparshëm. Shumë në parti gjithashtu nuk duan që një grua e re të drejtojë vendin. Ata thjesht presin që ajo të bëjë një gabim. Sidoqoftë, nëse ajo fiton zgjedhjet kundër Vetëvendosjes, atëherë ajo mund të presë që të bëhet liderja e partisë dhe të përpiqet të forcojë bazën e saj dhe të rinovojë partinë. Deri më tani, janë duke u rreshtuar disa te cilët janë të gatshëm për këto reforma. Masën e LDK-së nuk mund ta kontrollojë akoma Osmani. Vendimtare do të jetë aftësia e saj për të udhëhequr. Këtë fundjavë ajo do të jetë përsëri nëpër qytetet kosovare. Në fjalimet e saj për fushatën zgjedhore, Osmani përqendrohet në temën e familjes. Ajo dëshiron të mbështesë prindërit e rinj dhe kujton se ishin gjithmonë gratë që e mbajtën familjen së bashku. Dy vajzat e saja dhe burrin e saj, i cili punon në Ministrinë e Jashtme, zonja Osmani i mban jashtë fushatës zgjedhore. Osmani ishte në parlament për shumë vite, duke këshilluar ish-presidentin Fatmir Sejdiu, dhe ka punuar si avokate për njohjen ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ajo tregon kur gjen diçka të gabuar dhe kur nuk përshtatet aq lehtë. “Çikat tona” – “Vajzat tona” me krenari thonë shumë kosovarë kur atletët ose artistët festojnë sukseset. Me këtë ata thonë se gratë janë më të afta për të përparuar vendin sesa luftëtarët antikë.