Weber: Perëndimi nuk do ta pengojë Vetëvendosjen ta bëjë Qeverinë e re

“(Fitoren e LVV’së) e shoh si diçka jo shumë befasuese bazuar në rezultatet e të gjitha sondazheve parazgjedhore, megjithatë rezultati duke të jetë shumë i ngushtë. Kjo është herë e parë që nga shpallja e pavarësisë që Vetëvendosje është në prag të futjes në qeveri, madje të drejtojë atë, dhe potencialisht të ketë kryeministrin e ri”, ka thënë Weber .

Analisti gjerman thotë se këtë herë është i sigurt se nuk do të ketë ndërhyrje të shteteve perëndimore për të parandaluar hyrjen në qeveri të Lëvizjes Vetëvendosje, siç kishin bërë në vitin 2014, gjë që sipas tij ka dëmtuar jashtëzakonisht zhvillimin demokratik të Kosovës.

“Ndryshe nga viti 2014, këtë herë jam i bindur që nuk do të ketë intervenim të akterëve perëndimorë për të parandaluar VV’në që të hyjë në qeverinë e re, një veprim i cili u dëshmua se dëmtoi zhvillimin demokratik të Kosovës, dhe gjithashtu nuk shërbeu për të parandaluar krizën në dialogun politik” ka shtuar tutje ai.

Weber thotë se nëse do të vërtetohet frika e Perëndimit që politikat e VV’së do të jenë të dëmshme për vendin, atëherë sipas tij do t’iu mbetet qytetarëve të Kosovës që të reagojnë në zgjedhjet e ardhshme

Teksa është pyetur rreth pritjeve që partia e Kurtit të dalë fitimtare, Weber ka thënë se rrethanat në të cilat ka qenë Kosova këtë herë në zgjedhje e kanë bërë të vështirë çfarëdo parashikimi.

“Në gjykimin tim ka qenë jashtëzakonisht e vështirë për të parashikuar rezultatin e zgjedhjeve këtë herë, duke pasur parasysh rrethanat e dy viteve të fundit që u mbizotëruan nga negociatat Kosovë-Serbi dhe nga rrethanat e shkuarjes në zgjedhje të parakohshme”, ka thënë Bodo Weber për Gazetën Express.

Sa i përket dialogut me Serbinë dhe impaktit që mund të ketë Albin Kurti si kryeministër i ri Republikës së Kosovës, Weber thotë se është një lajm i mirë fillimisht që Kurti është kundër idesë së shkëmbimit të territoreve. Sipas tij përveç kësaj ka edhe elemente të asaj që Vetëvendosjen e bëjnë të duket më parimore në dialog sesa ata që kanë qenë të kyçur në këtë proces deri tani, dhe sipas tij ka edhe disa elementë të cilat do ta bëjnë më të vështirë procesin e bisedimeve.

“Pika e tretë dhe më e rëndësishme është që Kurti dhe Vetëvendosje të krijojnë një koalicion qeverisës i cili nënkupton gjetjen e një kompromisi për qëndrimin e tij drejt dialogut, më pas ata do të përballen me vështirësinë të cilën e pati koalicioni i mëparshëm qeverisës që të gjejnë një lloj të unitetit për dialog, edhe nëse vendimi i Gjykatës Kushtetuese e ka bërë të qartë që dialogu duhet të jetë në dorën e kryeministrit”, ka potencuar anëtari i Këshillit për Politika Demokratizuese për Gazetën Express.

Weber në këtë intervistë ka thënë se mbase nuk i takon atij që të flasë rreth asaj nëse LDK’ja duhet të shkojë në koalicion me Vetëvendosjen, megjithatë sipas tij një gjë e tillë ka shumë mundësi që të ngjajë.

“Nuk është në rolin tim si ekspert i jashtëm të jap rekomandime për krijimin e qeverisë së re. Por duke vlerësuar qëndrimet parazgjedhore dhe rezultatin e zgjedhjeve, duke qe Vetëvendosje dhe LDK do të formojnë qeverinë”, shprehet Weber.

I pyetur për humbjen e tri partive që udhëhiqen nga tre ish- komandantët e UÇK’së, Weber thotë se qytetarët kësaj radhe kanë zgjedhur që të votojnë fytyra të reja që do të fokusohen në çështje të brendshme , siç është zhvillimi socio-ekonomik , sundimi i ligjit dhe luftimi i korrupsionit.

Në pyetjen se a do të duhet të nxitojnë LDK’ja dhe Vetëvendosje në krijimin e koalicionit të ri qeverisë, duke pasur për bazë proceset të cilat po e presin Kosovën dhe nëse duhet që të përfshihet edhe ish-kryeministri Haradinaj në një koalicion të mundshëm, Weber thotë se nuk duhet ngutur dhe se duhet krijuar një qeveri serioze bazuar në parime

“Për një vit e gjysmë kemi parë akterë të jashtëm të cilën kanë bërë përpjekje që të shtyjnë politik bërësit në Kosovë të marrin vendime të shpejta, gjithmonë me motive mjaft të dyshimta të cilat ndërlidhen me negociatat Kosovë-Serbi. Unë do të thosha që është më mirë të krijohet një qeveri serioze, në mënyrë parimore. Nuk më përket mua të sygjeroj se kush duhet të përfshihet në koalicionin e ardhshëm, por kësaj radhe duket se partitë shqiptare do të negociojnë për një qeveri të përbashkët”, ka potencuar për Express eksperti gjerman, Bodo Weber.

Në fund ai thotë se çështja më e rëndësishme është të shihet se çfarë do të bëjnë partitë fituese me serbët dhe si do t’a trajtojnë çështjen e shumicës së dyfishtë në Kuvend, dhe fitoren e Listës Serbe në zgjedhjet e 6 tetorit në dy aspekte, atë të koalicionit dhe anëtareve serbë ne qeverinë e ardhshme./GazetaExpress/