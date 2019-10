Holanda diskuton sot me ministrin e jashtëm qëndrimin për Shqipërinë

Hollanda vazhdon të hezitojë për të dhënë “Po”-në e saj për nisjen e negociatave mes Shqipërisë dhe BE-së. Media hollandeze, ndërsa njofton mbajtjen të martën në mbrëmje të një debati në Dhomën e Përfaqësuesve të Holandës me ministrin e jashtëm Blok, lidhur me hapjen e negociatave të BE me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, kujton se faktorët hollandezë për vendimin, do të luajnë me nevojën e vendimit unanim që kërkohet në Këshillin Europian.

Komisioni Evropian dhe një shumicë e madhe e të gjitha vendeve anëtare janë në favor të bashkimit të dy vendeve me rastin e nisjes së bisedimeve të anëtarësimit me BE. Por qeveria hollandeze ka kundërshtime nda Shqipërisë në veçanti. Ministri Blok, që ka paraqitur qëndrimin e qeverisë holandeze, citohet të ketë thënë se Shqipëria “duhet të ndërmarrë ende hapa, veçanërisht në fushat e luftës kundër korrupsionit dhe reformës së sundimit të ligjit”.

Por konteksti më detyrues është fakti që me përjashtim të D66, partitë e qeverisë janë shumë skeptike, siç ndodhi edhe në rastin e kërkesës së aktivizimit të mekanizmit për rikthimin e vizat pak kohë më parë, pavarësisht dështimit në Bruksel.

Media hollandeze kujton se presioni për të marrë një vendim pozitiv këtë muaj, po rritet duke cituar letrën e udhëheqësve europianë.

Nga ana tjetër, analiza kujton gjithashtu se edhe në Hagë peshon frika e ndikimit nga aktorët jashtë rajonit dhe se paqëndrueshmëria në Ballkanin Perëndimor shpejt çon në paqëndrueshmëri në pjesën tjetër të Evropës, një mësim i shtrenjtë ky i historisë.

Ndër kontekstet që e favorizojnë Shqipërinë sipas medias hollandeze, duket ndërmarrja e Reformës në Drejtësi, që ka treguar problematike tek anëtarët e reja të BE, duke u rikthyer tek praktikat e vjetra të funksinimit të shteteve të tyre. Holanda citon ambasadoren shqiptare atje kur sjell në vemendje se Gjermania ka rënë dakort për Shqipërinë. Qasja gjermane është “e rreptë dhe e drejtë”, hollandeze “është thjesht e rreptë”, thotë ajo.

Duke cituar anëtarë të parlamentit holandez, duket se debati i të martës në mbrëmje do të peshohet mes strategjisë së përfshirjes së Ballkanit dhe ndërprerjes së ndërhyrjeve nga të tretët dhe se sa ditët e ardhshme, do të jenë në gjendje të bëjnë të qartë nëse kjo është e mjaftueshme për të marrë një vendim unanim.