Sipas saj, janë bllokuar deri tani 700 kilogramë kokainë me destinacion Durrësin dhe Selanikun, sasi kjo që ishte fshehur në 12 kontejnerë të ngarkuar me banane. Autoritetet greke dyshojnë se pas drogës qëndron mafia shqiptare dhe ajo sasi ishte porosi e dy grupeve me aktivitet të shtrirë në Elbasan dhe në Fier.

Për këtë rast janë vënë në pranga dhe aktualisht ndodhen pas hekurave oficeri i sigurisë së portit të Durrësit, dhe shtetasi Altin Mislihaka, 35 vjeç, ndërsa është shpall në kërkim shetatsi Gentian Malindi, 43 vjec. Ata dyshohet se kanë gisht dhe lidhje me trafikun e 137 kg kokaine nga Ekuadori në Shqipëri.

Shkrimi i medias greke:

Informacioni fillestar që mbërriti në Autoritetin Portual të Selanikut natën e 2 gushtit, ishte fillimi i një hetimit të trafikut të drogës nga Ekuadori ne Greqi e më pas drejt portit të Durrësit.

Një person i panjohur i telefonoi Byrosë së Përmbarimit të Drogës dhe i tha oficerit që në ngrirjen e një enë të ngarkuar me banane nga Ekuadori kishte kokainë të fshehur. Pas kësaj, dhe siç ishte njoftuar tashmë Autoriteti Portual, u bë një kontroll i kontejnerëve brenda Stacionit të kontejnerëve të Selanikut (SEBO) dhe në motor frigorifer u gjetën 47 pako me 51 kg kokainë.

Ky ishte fillimi i një hetimi të vazhdueshëm që ka çuar më pas në sekuestrimin e më shumë se 700 kg kokainë të fshehur në frigoriferët e 12 kontejnerëve të bananeve të nisura nga Ekuadori, ngarkesa këto që kishin si destinacion Pireun, Selanikun dhe Portin e Durrësit në Shqipëri.

Që nga sekuestrimi i parë, më 3 gusht, hetimet sekrete janë zhvilluar në Pire dhe Selanik. Deri më tani, qindra kontejnerë janë kontrolluar nga Ekuadori me pajisje me rreze x, dhe mosmarrëveshjet midis Policisë, Autoritetit Portual, NSH dhe OST duket se kanë gjetur zgjidhje, ndërsa tre burra dhe një grua u arrestuan nga zyrtarët e Doganave në Pire, pasi ata nuk ishin në dijeni për kontrollin doganor që ishte ndërmarrë ndaj kontejnerë të ngarkuar me banane, brenda të cilëve ishin fshehur plot 100 kilogramë kokainë.

Media greke shkruan se midis të arrestuarve është edhe një importues i njohur i frutave, por dhe një drejtor ekzekutiv i një kompanie të njohur që tregton banane në të gjithë botën. “Kathimerini” që nga momenti i parë ndjek zhvillimet dhe sot zbulon prapaskenat e çështjes kinematografike.

Hetimi në Shqipëri

Zhvillimet më të fundit janë në 19 shtator 2019 por jo në Greqi, por në Shqipëri. Në një nga konteinerët që vinin nga Ekuadori, ishte fshehur droga, e cila pas kalimit në portin e Pireut do të kishte si destinacion portin e Durrësit. Më 19 shtator, ndërsa “kutia” po vëzhgohej për të tetën ditë radhazi nga policia shqiptare, një person hyri dhe hoqi një kuti. Më pas në një makinë private, bashkë me dy persona të tjerë, ata u larguan nga porti. 20 minuta më pas, pasi ata e kontrolluan dhe panë se kokaina ishte zëvendësuar me oriz, ata e hodhën nga makina pasi kuptuan se ishte një kurth.

Policia shqiptare arrestoi 2 persona të lidhur me biznesmenin e peshkut, i cili ia doli të arratiset në mënyrë misterioze. Policia shqiptare e kodoi operacionin “Kuito”, që i referohet kryeqytetit të Ekuadorit, nga ku nisi udhëtimi i drogës. Hetimet vazhdojnë në Shqipëri dhe Greqi, dhe hetuesit janë të bindur se pas këtij trafiku fshihet “Mafia Shqiptare”. Besohet se janë dy organizata kriminale pas drogës, të lokalizuara në Fier dhe Elbasan.