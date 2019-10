“Ata nuk kanë plotësuar ende kushtet. Ne po u kërkojmë atyre të bëjnë përpjekje të reja’,- tha një zyrtar francez, shkruan “Reuters”. Sipas kësaj agjencie lajmesh negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut nuk mund të hapen pa një vlerësim të dytë dhe ky pritet të bëhet gjatë vitit 2020.

‘Negociatat nuk mund të hapen në Tetor të 2019, por ne do të duhet të rivlerësojmë situatën në vitin 2020’- shtoi zyrtari francez.

“Franca është shprehur kundër fillimit të negociatave të anëtarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë tani për tani, thanë burime diplomatike për Reuters, duke hedhur një hije mbi ambicien e vendeve për t’u integruar me Perëndimin”.

Më shumë se gjysma e 28 vendeve anëtare të BE-së, si dhe zyrtarët e saj të lartë në Bruksel, po përpiqen të shpërblejnë të dy shtetet e Ballkanit për reformat duke rënë dakord për të filluar bisedimet e pranimit. Ministrat e BE do të diskutojnë çështjen përsëri në Luksemburg të martën para se liderët të takohen në Bruksel për një samit në 17-18 tetor.

“Kjo është shumë zhgënjyese për shumicën e vendeve anëtare. Besueshmëria jonë është në diskutim,”-theksoi një diplomat i një prej vendeve që është e gatshme të hapë dyert për vendet kandidate në Ballkanit Perëndimor.

“Maqedonia e Veriut dhe Shqipëria kanë bërë shumë. Po, mbetet shumë më tepër për të bërë, por hapja e bisedimeve për anëtarësim është vetëm hapi i parë, procesi do të zgjasë me vite dhe ata do të duhet të plotësojnë të gjitha kriteret para se të pranohen. ”

Burimet thanë për “Reuters” se Holanda dhe Danimarka janë gjithashtu të pozicionuar qartë kundër ofertës së Shqipërisë kur ambasadorët e BE diskutuan çështjen prapa dyerve të mbyllura në Bruksel të enjten, megjithëse hollandezët kanë sinjalizuar fleksibilitet të mundshëm për Maqedoninë e Veriut.