Spektakël i Shqipërisë, kuqezinjtë arrijnë fitore rekord në Moldavi

Ndeshje perfekte! Dakord, Moldavia nuk është as Franca dhe as Turqia, por po luanim në transfertë dhe vinim pas një humbjeje dramatike kundër turqve. Shqipëria fiton kundër Moldavisë me rezultatin 4-0 dhe nuk i jep asnjë shans kundërshtarëve.

Dominim absolut, që shoqërohet edhe me një rekord: Shqipëria nuk i kishte shënuar kurrë në një ndeshje kualifikuese tre gola në pjesën e parë. Ka ndodhur vetëm një herë, në atë fitoren 4-1 kundër Lituanisë në vitin 2013, por ajo ishte miqësore. Përtej kësaj, u pa një skuadër që funksionon. Trashi që shënon në debutim një super gol dhe dy debutues të tjerë si Selahi dhe Kumbulla. Serinë e golave e hapi Cikalleshi, më pas dyfishoi Bare. Kjo, edhe falë dy gafave në mbrojtje të mbrojtësve dhe portierit vendës. Më pas vjen predha e Trashit që çarmatosi tërësisht vendësit. Në pjesën e dytë kuqezinjtë u mjaftuan vetëm me administrimin e lojës, por spektakli nuk kish mbaruar. Në minutën e fundit, një shpërthim i Roshit të futur në pjesën e dytë ndihmon Manajn të shënojë me thembër. Një mbrëmje spektakolare për Shqipërinë, që u mbështet fuqimisht edhe nga tifozët kuqezi, që as në këtë transfertë nuk e lanë vetëm kombëtaren. Përkundrazi, dëgjoheshin vetëm ata në stadium. MOLDAVI-SHQIPËRI 0-4 Cikalleshi 22′, Bare 34′ , Trashi 40′ , Manaj 90′ KOMENTI LIVE: Përfundon takimi! 90′ GOOOOL SHQIPËRIA 0-4/ Gol me finte, Rei Manaj, gjen rrugën e rrjetës, duke vulosur takimin, pas asistit fantastik të Roshit!

88′ Dy zëvendësime te Shqipëria, largohen Ismajli dhe Bare, në lojë 2 debutuesit Kumbulla dhe Selahi. 87′ Bare jep një asist fantastik për Roshin, i cili vonohet në goditje, ndërhyn mbrojtësi kundërshtar që harkon rrezikun në këndore. 86′ Jonica lëshon një gjuajtje nga distanca, kontrollon Strakosha. 82′ Gjasula dhe trajneri Edi Reja ndëshkohen me kartonë të verdhë nga gjyqtari, për protesta. 75′ Zëvendësim i parë te Shqipëria, largohet nga fusha, Sokol Cikalleshi, vendin e tij e zë Odise Roshi. 70′ Rasti i parë i rrezikshëm për Moldavinës. Prepelica godet me kokë brenda zonës, pas një harkimi nga goditja e dënimit, por jashtë kuadratit. 68′ Trashi provon një gjuajtje nga distanca, por sërish jashtë kuadratit. 63′ Gjasula provon të majtën nga distanca, por topi shkon jashtë kuadratit. 55′ Abrashi dhuron spektakël në këto momente, triblon bukur disa kundërshtarë, provon me një gjuajtje, por bllokon portieri kundërshtar. 54′ Traversa i mohon golin e 4-t Shqipërisë dhe të dytin personal mesfushorit Keidi Bare, i cili pas një asist të Abrashit nga e majta, goditi me të parën, duke e stampuar topin në traun e portës! 53′ Minuta mjaft të mira për Shqipërinë, Veseli kombinon bukur dhe porvon të shënojë, por gjuajtja e mbrojtësit bllokohet në momentin e fundit nga moldavët! 49′ Shqipëria nuk mjaftohet me 3 gola, teksa provon të shënojë të katërtin me Manaj, por sulmuesi i Albasetes nuk tregohet efikasës në zonë! 46′ Bare ndëshkohet me karton të verdhë për ndërhyrje të gabuar në mesfushë! 46′ Starton pjesa e dytë! Përfundon pjesa e parë! 45′ Akordohen 2 minuta shtesë! 40′ GOOOOL SHQIPËRIA 0-3/ Debitim ëndrrash, Lorenc Trashi shënon një supergol! Pas një depërtimi nga e majta, futbollisti i Partizanit, përfiton nga një gabim i mbrojtësit moldav, duke lëshuar një predhë me të majtën! Fantastik goli i gramshiotit. 34′ GOOOOL SHQIPËRIA 0-2/ Gafa amatoreske e portierit Koshelev, i cili i dhuron një top Bares, i cili me portën e boshatisur nuk fal, duke dyfishuar shifrat! 30′ Tjetër rast i rrezikshëm për Shqipërinë. Provon Manaj me një goditje në hyrje të zonës, por kontrollon portieri vendas. 29’ Mudrak ndëshkohet me karton të verdhë pas një ndërhyrje ndaj Bares dhe kërkon menjëherë zëvendësim pasi është dëmtuar, vendin e tij e zë Rozgoniuç. 22′ GOOOOL SHQIPËRIA 0-1/ Zhbllokohet sfida! Sokol Cikalleshi kalon në avantazh Kombëtaren e Rejës, pas një gafe në mbrojtje të moldavëve! 19′ Kombinime të shumta të lojtarëve shqiptarë, por mungon finalizimi. 14′ Manaj provon me një asist nga mesfusha për Cikalleshin, por dalja e portierit moldav, i prisht ekuilibrin sulmuesit kavajas, i cili nuk arrin të shënojë. 13′ Tjetër goditje nga këndi për Shqipërinë, e fiton sërish Trashi. 11′ Ismajli provon me një krosim drejt zonës, por topi i mbrojtësit nuk është për askënd! 9′ Trashi shpërthen bukur nga e majta, provon të harkojë në zonë, por topi devijohet në këndore. 5′ Niset bukur Shqipëria, me Baren, por ky i fundit gabon në tentativën për të pasuar te Manaj. 3′ Shqipëria fiton goditjen e parë nga këndi, e ekzekuton Trashi, por largojnë futbollistët vendas. 2′ Moment i dyshimtë në fillimin e ndeshjes. Cikalleshi zihet në pozicion jashtë loje, por pamjet tregojnë të kundërtën! 1′ Ka startuar sfida! FORMACIONET ZYRTARE: MOLDAVIA: Koshelev, Mudrac, Prepelita, Posmac, Graur, Reabciuk, Ionita, Anton, Cebotaru, Suvorov, Sidorenko. Trajner: Semen Altman SHQIPËRIA: Strakosha, Veseli, Dermaku, Gjimshiti, Ismajli, Trashi, Gjasula, Bare, Abrashi, Cikalleshi, Manaj. Trajner: Edi Reja.