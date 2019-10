Negociatat/ Ministri i Jashtëm rumun: Duhet të japim një lajm të mirë për Shqipërinë

Ministri i Jashtëm rumun, George Ciamba ka deklaruar para nisjes së mbledhjes së ministrave të Jashtëm Europianë në Luksemburg se sot është një ditë e rëndësishme për kredibilitetin e BE.

Ai tha se duhet një lajm i mirë për hapjen ose jo të negociatave.

“Është një ditë e rëndësishme për kredibilitetin e Bashkimit Europian. Sinqerisht, ne duhet të japim një lajm të mirë për hapjen e negociatave. Nëse kjo nuk zgjidhet, kredibiliteti i zgjerimit do të vihet në dyshim. Ne si presidencë e shkuar e Bashkimit Europian e kemi përgatitur këtë dosje, për të pasur një konkluzion pozitiv për hapjen e negociatave shpejt me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Ne vendosëm shinat, por në fund do jetë një vendim politik”, u shpreh George Ciamba.