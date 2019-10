Publikohet letra ku Trump i shkruan Erdoganit: “Mos u bëj budalla!”

Gazetarja amerikane e Fox News, Trish Regan, ka publikuar një letër të cilën Trump ia ka dërguar presidentit turk, Rexhep Taip Erdogan.

Në këtë letër, presidenti amerikan i kërkon homologut turk të bëjë marrëveshje me kurdët e Sirisë, ose historia do ta ndëshkonte si “djall” dhe SHBA-të do ta shkatërronin ekonominë e Turqisë.